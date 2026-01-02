Bancos iniciaron apertura de cuentas de ahorro de Navidad

Los bancos estatales y privados en Panamá, ya han iniciado el proceso de apertura para las cuentas de ahorro de Navidad, una tradición que permite a los clientes ahorrar para las festividades de fin de año.

El Banco Nacional de Panamá (BNP) informó que desde el pasado 1 de diciembre promueve la apertura de cuentas, este periodo se extenderá hasta el 27 de febrero de 2026. La misma se puede abrir con una cuota semanal de B/.1.00, B/.2.00, B/.3.00, B/.4.00, B/.5.00, B/.10.00, B/.20.00, B/.30.00, B/.40.00 o B/.50.00.

En el caso de Caja de Ahorros, se puede abrir la cuenta de Navidad desde los B/.5.00 por semana.

Por su parte, el Banco General anunció que desde el pasado 1 de noviembre de 2025, los clientes pueden abrir su cuenta de Navidad 2026. Para los que ya mantenían una, podían proceder con la renovación. La cuenta se puede abrir desde los B/.5.00 semanal.

Los bancos explicaron que los requisitos para la apertura de la cuenta son: presentar la cédula de identidad personal vigente o formulario oficial de solicitud de cédula y completar los documentos del banco. De ser extranjero debe presentar pasaporte vigente o carnet de residente permanente -E, emitido por el Tribunal Electoral, carné de permanencia provisional vigente, emitido por Servicio Nacional de Migración y sustentación de ingresos. A los menores de edad, el certificado de nacimiento o cédula juvenil emitida por el Tribunal Electoral de Panamá y comprobante de ingresos del tutor.

En 2025, los ahorros navideños alcanzaron la cifra récord de B/. 272 millones, reflejando el compromiso de los ciudadanos con el ahorro y la planificación financiera, según datos publicados por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).