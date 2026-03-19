El gobierno emitirá deuda para cubrir las necesidades de liquidez y pagar obligaciones

Cubrir necesidades estacionales de liquidez, pagar obligaciones del Estado y realizar operaciones de manejo de pasivos, son los fundamentos por los cuales el gobierno podrá emitir hasta $12,000,000,000.00 en el mercado de capitales doméstico e internacional, en el momento que se presenten condiciones de mercado favorables para Panamá.

Para desmenuzar el monto, el ministerio de Economía y Finanzas explicó que en el año 2025 el Consejo de Gabinete aprobó la actualización del Decreto No.33 de 2024 que les permitía el acceso hasta los $6,000 millones. Ahora hay una nueva actualización de dicho Decreto, lo que les permite incrementar la capacidad de contratar estructuras de financiamiento con bancos locales e internacionales, en $6,000 millones adicionales.

El titular de la cartera Felipe Chapman, manifestó que “el monto aprobado brinda flexibilidad para refinanciar obligaciones en condiciones favorables, reducir el costo del endeudamiento y fortalecer la posición financiera del país, sin comprometer recursos de forma inmediata y en su totalidad”.

El economista Luis Morán, indicó que “si se usa de manera correcta y estratégica es positiva, esta estructura de financiamiento. Permite generar liquidez, cumplir con compromisos, evitar atrasos en pagos y dinamizar el crecimiento. Pero conlleva desventajas y riesgos, si usamos estas líneas de manera permanente, sin objetivos de gastos claros, sin una política de crecimiento adecuada y de generación de ingresos”.

El economista Eric Molino Ferrer, explicó que “la estrategia del Estado ha sido no tener que recurrir a instrumentos de largo plazo para el financiamiento... Se ha buscado mejores términos y condiciones a ese financiamiento, no solo en la tasa sino también en cómo se puede amortizar esa deuda”. Molino señaló que “la estrategia ha sido consistente de tratar de financiar las necesidades de liquidez con instrumentos de corto plazo para no comprometerse con tasas altas”.

Por su parte, el economista Raúl Moreira, dijo que “si bien es cierto que es conveniente tener un marco de manejo disponible para aprovechar condiciones favorables esto se debe combinar con mecanismos de información acerca de en qué se utilizó el dinero recibido y las condiciones en que lo adquirieron pero sobre todo que se use para financiar proyectos que realmente cuesten lo que dicen costar”.