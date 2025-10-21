Elevada tasa de empleo en Coclé a dos años del cierre de la mina de cobre

Durante el foro “El impacto del cese de operaciones de Cobre Panamá a dos años en las comunidades”, realizado en el Centro Regional de Coclé de la Universidad de Panamá, el Lic. Antonio Fletcher, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), destacó que la provincia de Coclé mantiene una alta tasa de desempleo, lo que refleja la magnitud del impacto en las economías locales tras la suspensión de actividades mineras, según los principales hallazgos del estudio socioeconómico desarrollado por el gremio empresarial sobre los efectos del cese de la operación de la empresa.

Por ello, durante el evento se anunció que los municipios de La Pintada, Omar Torrijos Herrera y Donoso realizarán, de manera individual, a partir del martes 28 de octubre, una feria de reclutamiento que ofrecerá oportunidades laborales en más de 30 diferentes profesiones, necesarias para las actividades del Plan de Preservación y Gestión Segura de la mina.

Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá, quien compartió la realidad actual de la operación y los esfuerzos que se están realizando para mantener beneficios tangibles para las comunidades aledañas, explicó que, gracias a la reciente venta de concentrado de cobre, ha sido posible continuar con programas sociales como “Escuela Feliz”, que ha beneficiado a 3,700 niños de 44 escuelas con más de 100 mil platos de comida diarios, y “Cobre Emprende”, iniciativa que ha capacitado a 600 emprendedores de Colón, Coclé y la ciudad capital, cuyo primer grupo participará en un concurso que seleccionará 20 pequeños negocios para recibir capital semilla de hasta 5,000 dólares.

El gerente de Asuntos Comunitarios de Cobre Panamá, Miguel Jaén, destacó que en 16 años de trabajo la empresa ha impulsado transformaciones reales en las comunidades de Colón y Coclé. Mencionó la construcción de una carretera de 40 kilómetros, que redujo los traslados a una hora y permitió el acceso a servicios y atención médica.

Resaltó también el programa de agroextensionismo, que benefició a 160 productores locales, logrando ventas semanales de hasta 14,000 kilos de frutas y vegetales hacia la mina.

Por su parte, Abel Oliveros, proveedor de servicios a la mina, compartió su testimonio sobre las consecuencias directas que enfrentó su empresa: “El impacto que tuvimos fue enorme. En Panamá hay muy pocas industrias, y de este tipo no había. Nosotros nos profesionalizamos en prestar servicios dentro de la mina. Fue un golpe grande porque tuve que despedir a muchos trabajadores de mi empresa”.

El profesor Fulgencio Álvarez, director del Centro Regional Universitario de Coclé, destacó la importancia de promover espacios de diálogo y reflexión en el país. Subrayó que Panamá necesita con urgencia “ágoras para la discusión sana y respetuosa” sobre los grandes temas nacionales, recordando que la Universidad de Panamá, desde su fundación, ha sido un punto de encuentro para el debate de ideas y la búsqueda de consensos.