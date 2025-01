$!Enumeran riesgos de perder el grado de inversión en Panamá

Economistas y empresarios explicaron por qué está en riesgo el grado de inversión del país y cómo hacer frente a la situación que representa un desafió para la economía. Los especialistas indicaron que una posible pérdida del grado de inversión, dependerá del manejo de las finanzas públicas y el comportamiento del déficit fiscal, por lo que es necesario que se logre una consolidación fiscal, transmitir confianza y mitigar la evasión de impuestos.

De acuerdo a los expertos, principalmente, el déficit fiscal y el endeudamiento insostenible es lo que provoca la pérdida del grado de inversión. Pero, ¿Qué significa esto para el ciudadano? La analista financiera, Martha Luna, sostuvo que “perder el grado de inversión significa que las calificadoras ya no esperan que el país este entre los mejores pagadores de deudas que tiene un país con entidades extranjeras”. Luna utilizó como ejemplo, a una persona que aspira a una casa o un préstamo y al revisar su perfil crediticio fuese malo; cada vez serían menos los que están dispuestos a prestar el dinero. Y los que sí lo harían sería a una tasa alta, es decir, pagar más intereses por la deuda futura. La especialista concluyó que “la afectación es para la clase media, la más vulnerable, la clase pobre”.

Por su parte, el economista Alfredo Dubois explicó cómo esto impactaría las finanzas del país. Dubois dijo que “los bonos soberanos que Panamá ha emitido en el pasado y pueda emitir a futuro, tendrán un mayor costo. Salir a mercados de capitales será más costoso. A los bancos se le hará difícil el fondo. Inversionistas que quieran venir a establecer sus industrias, le saldrá más costoso, a lo mejor no van a venir porque dentro de sus políticas está no invertir, por ejemplo, en países dónde no haya grado de inversión”.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias, indicó que si en abril, no se tiene aprobada una Ley de reformas a la Caja de Seguro Social “les garantizo que vamos a perder el grado de inversión”, ya que la CSS es la columna vertebral de las finanzas del Estado, además se enviaría un mensaje de poca seguridad y confianza en el país a nivel internacional.