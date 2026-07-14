Familias “ahorran” hasta B/.160 al mes en tiendas del IMA

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) proyecta cerrar el año 2026 con 21 Tiendas del Pueblo a nivel nacional, así lo indicó Nilo Murillo, director de la entidad, quien aseguró que “han venido a darle a la población un balance equilibrado” en materia de precios y productos a aquellas que tienen “condiciones económicas limitadas”.

Murillo explicó que este mes, abrirán nuevas sedes en Rio Hato y Aguadulce. En mes y medio se espera inaugurar en Changuinola, y posteriormente se evaluará Chiriquí y Bocas del Toro.

Según el director del IMA, una familia que compre todos los productos del IMA se ahorraría B/.66.00 a la semana. Con el promedio de compra que incluye legumbres, tubérculos y proteínas panameñas, el ahorro ronda los B/.40.00 a B/.45.00 semanales, para un total de aproximadamente B/.160.00 al mes.

En las ferias y tiendas el IMA ofrece arroz a B/.0.25 la libra, sardinas, atún, coditos, pasta, espagueti, frijol chiricano enlatado, refrito con carne, salchichas enlatadas, azúcar, sal, porotos, lentejas, arvejas y frijoles. También se da espacio a productores nacionales para vender legumbres, tubérculos, cerdo, pollo, res, pescado y huevo.

Murillo explicó que el IMA compra directamente productos de la canasta básica y otros como queso y pan. En el caso de la leche, el IMA compra para transformarla en queso y venderlo al 50% o 60% del precio del mercado comercial.

El programa, creado hace 50 años, cala bien a nivel nacional porque atiende una necesidad que “se puede palpar”.

Actualmente 60 mil personas son atendidas al mes entre tiendas y ferias. Eso representa unas 140 mil familias que compran al menos una vez por semana.

Murillo gregó que se evalúa ampliar la canasta con embutidos panameños, siguiendo los lineamientos del presidente José Raúl Mulino.

El programa, creado hace 50 años, cala bien a nivel nacional porque atiende una necesidad que “se puede palpar”.

Actualmente 60 mil personas son atendidas al mes entre tiendas y ferias. Eso representa unas 140 mil familias que compran al menos una vez por semana.

Murillo resaltó que tras la eliminación de los controles de precios, el IMA asumió el rol de “balanceador del consumidor”. Agregó que se evalúa ampliar la canasta con embutidos panameños, siguiendo los lineamientos del presidente José Raúl Mulino.