La acerera brasileña Usiminas registra pérdidas millonarias

La siderúrgica brasileña Usiminas ha registrado pérdidas de 3.503 millones de reales brasileños (543 millones de euros) en el tercer trimestre del 2025, lo que supone un retroceso importante desde los 185 millones de reales (29 millones de euros) de beneficio obtenidos en el mismo período del año anterior.

Según el comunicado remitido por la empresa, las pérdidas también se sitúan lejos de los 128 millones de reales (20 millones de euros) de ganancias registrados en el segundo trimestre del año.

Los ingresos netos se situaron en los 6.604 millones de reales (1.055 millones de euros) en el tercer trimestre, lo que supone un aumento del 9% respecto al mismo período del año anterior y un mantenimiento de la cifra respecto al segundo trimestre.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) se ubicó en los 434 millones de reales (69 millones de euros), un 2% más en comparación con el mismo período del 2024.

Respecto a los productos, el volumen de ventas de hierro descendió un 2% en el tercer trimestre, hasta los 1.104 millones de reales (176 millones de euros), mientras que el volumen de ventas de mineral aumentó un 9%, hasta los 2.503 millones de reales (399 millones de euros).

La empresa destinó 266 millones de reales (42 millones de euros) a inversiones en el tercer trimestre, lo que supone un crecimiento del 32% respecto al mismo período del año anterior.