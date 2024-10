Los promotores de viviendas de interior del país, en incertidumbre

Al menos 100 proyectos de viviendas ubicados en el interior del país están paralizados por la eliminación del Fondo Solidario de Vivienda y posibles cambios en la tasa de interés preferencial.

Alberto Nasta, vocero de los promotores del interior del país y presidente de Asociación de Promotores de Chiriquí (Aprochi), explicó que los bancos estatales han revocado cartas promesas de pagos e incluso escrituras a clientes que estaban listos para recibir sus viviendas.

Nasta afirmó que alrededor de 5 mil empleos directos se han afectado. El promotor dijo que “estamos proponiendo con urgencia una reunión con el Banco Nacional, hemos solicitado que citen al ministro del MEF a la Asamblea para saber que ellos están viendo. Que podamos sentarnos todos en una mesa para buscar una solución”. Aseguró que “más de 120 promotoras están afectadas”.

Mientras que, Milton Ayón Wong, superintendente de Bancos de Panamá, indicó que “ellos (los promotores) decían en algún momento me lo van a pagar (bono solidario), ahora la cosa cambió. Sí, habrá un desincentivo para ese segmento. Mientras no haya hecho la carta promesa de pago, el banco puede decir lo siento, pero no le puedo dar la hipoteca, el banco está libre para eso”.