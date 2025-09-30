MICI: conformación de panel no activa los arbitrajes suspendidos

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, explicó que la conformación del panel arbitral por las demandas de First Quantum contra Panamá por la suspensión de operaciones de la mina de cobre, no afecta el levantamiento de los arbitrajes.

“Que exista un panel no significa que los arbitrajes se volvieron a montar, ni que el panel va a decidir sobre un arbitraje suspendido”, dijo Moltó.

En un comunicado, el MICI explicó que “actualmente existen dos arbitrajes ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI): First Quantum Ltd. C. Panamá y Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corp. (KOMIR) c. Panamá. En ambos casos, y de conformidad con acuerdos alcanzados entre Panamá y las empresas demandantes, los procesos fueron suspendidos: el de First Quantum desde abril de 2025 y el de KOMIR desde mayo de 2025”.

Asimismo, la entidad afirmó que “aunque el 10 de septiembre de 2025 se constituyeron los tribunales que eventualmente conocerían de estos casos, esto no significa que los procesos se hayan reactivado. La constitución del tribunal es un trámite administrativo del CIADI. En consecuencia, los arbitrajes permanecen suspendidos y el tribunal carece de facultad para reactivarlos o darles curso por iniciativa propia; únicamente las partes pueden solicitar el levantamiento de la suspensión”.