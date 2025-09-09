Pitahaya de Chame llega a Medio Oriente

La empresa Pink Lion, ubicada en Chame, provincia de Panamá Oeste, logró un nuevo hito para la agroexportación panameña, con el primer envió de pitahayas al mercado de Medio Oriente, así lo informó la Autoridad para la Atracción de Inversiones y Promoción de las Exportaciones de la República de Panamá (ProPanamá).

La exportación se da tras la participación de la compañía en la feria internacional Fruit Attraction, donde Panamá mostró al mundo lo mejor de su oferta agrícola, detalló ProPanamá.

Según datos del MIDA, en la finca Pink Lion hay cinco hectáreas de pitahaya sembradas, con una expansión de aproximadamente a ocho hectáreas previstas para este año.

“La finca agro turísticas, que genera unos 20 empleos directos, también cuenta con producción de limón, aguacate, papaya y atractivos de animales”, ha destacado el MIDA.

La pitahaya es un cultivo de alto rendimiento que se desarrolla todo el año y sus etapas de floración se da entre los meses de abril hasta finales de noviembre. Su mejor rendimiento se da a partir del tercer año; también requiere de riego, nutrición y control de enfermedades. Como productos derivados de la pitahaya se hacen conservas, jabones, cosméticos y algunos tratamientos medicinales por sus altas cantidades de vitaminas.