Producción de coco supera los 49 mil quintales al año

En Panamá se cosechan 49,450 quintales de coco al año, en una superficie de 1,097 hectáreas, según datos de la Dirección Nacional de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) correspondientes al ciclo agrícola 2024-2025.

La entidad detalló que la cosecha de coco se realizó con la participación de 1,362 productores locales. Explicaron que la producción de coco como cultivo comercial se encuentra debidamente localizado. En ese sentido, la provincia de Colón aporta el 96.7% de la producción reportada, Veraguas el 2.1% y Chiriquí 1.2%.

El MIDA indicó que “la producción de coco contribuyó a la economía del país con $2.7 millones, cifra estimadas en los requerimientos de bienes y servicios agropecuarios contenido en el costo de producción”.

Eladio Martínez, productor y vendedor de coco, explicó que en el país se siembran las variedades: Tres Filos, Enano Verde, Malayanos y Alto de Panamá que es el tradicional.

Por su parte, Luis Acevedo, vendedor del rubro, afirmó que los precios de esta fruta tropical rondan entre $0.50 y $1.50 por unidad.