$!¿Qué pasa si el país pierde el grado de inversión?

Economistas y especialistas advierten que una abrupta anulación del contrato Ley entre el Estado y Minera Panamá implicaría una “inminente pérdida del grado de inversión” del país.

El consultor laboral, René Quevedo, explicó que perder el grado de inversión “tendría cuatro efectos: 1. Aumento en las tasas de interés 2. Incremento de la deuda pública 3. Mayor costo de la financiación privada. 4. Menor Inversión Extranjera Directa”. Quevedo añadió que “sin duda alguna, sería un escenario con un impacto socioeconómico y fiscal muy negativo, que generaría un incremento de la inflación y el desempleo”.

El analista financiero Domingo Latorraca, indicó que “si el país decide cerrar la operación de la mina tendría efectos económicos importantes... si el país perdiera la calificación de riesgo que tiene hoy día eso significaría por un lado que todo financiamiento, todo préstamo subiría de costo, a todos nos costaría más. También toda la deuda que contrae el Estado tendría un costo más alto”. Explicó que “la deuda panameña que se emite localmente también se vería afectada, pero la deuda nuestra que se negocia en las Bolsas de Valores de EEUU y a través del mundo y que lo compran inversionistas en Alemania, Japón, Londres y otros países, también se vería afectada, ellos seguramente están muy preocupados”.

El economista Raúl Moreira, manifestó que “si se lleva esta situación de una manera tan abrupta podría llevar a que los mercados internacionales pudieran pensar que Panamá no es un país que honra sus compromisos, esto disminuiría su calificación de riesgo, llevándonos a la posibilidad de perder el grado de inversión. Si esto pasa, muchas empresas que están invirtiendo en bonos de Panamá tendrían que salir de esos bonos, porque es probable que sus políticas no le permita invertir en países que no tiene grado de inversión. Adicionalmente, haría más costoso para Panamá conseguir deuda a nivel internacional, se tendría que destinar más dinero a pagar intereses por la deuda que se adquiere, dinero que se necesita para satisfacer las necesidades de la población”.