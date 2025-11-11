Economía

Snacks de frutas y verduras deshidratadas, un emprendimiento que promueve la salud

La emprendedora Yase Esquivel dijo que sus productos contribuyen a recuperar energía de manera natural y equilibrada. “Son veganos, sin gluten ni azúcares añadidos, y promueven una alimentación saludable para todas las personas”

Cortesía | Envase de frutas deshidratada de Gy’s Snacks.
Cortesía | Yase Dioneth.
Cortesía | Bolsas de frutas deshidratada de Gy’s Snacks.
Cortesía | Frutas deshidratadas.
Amalia Quintero
11 de noviembre de 2025

Yase Dioneth Esquivel, una emprendedora de 33 años, convirtió su meta de tener un negocio propio y fomentar una vida saludable en un proyecto innovador, la creación de snacks elaborados con frutas y vegetales deshidratados.

Esquivel contó que la idea surgió en 2016, cuando su ritmo de vida le impedía alimentarse de forma adecuada. “En ese tiempo trabajaba, estudiaba y caminaba mucho, no tenía tiempo para comer bien. Solía consumir frutas o granola, pero las frutas siempre se dañaban en la cartera”, comentó.

La emprendedora detalló que “una noche, al notar el cambio de color y sabor de algunas frutas, decidió experimentar, las metí al horno de cocina de mi mamá, pero muchas se quemaron. Algunas sobrevivieron, y su sabor y textura eran deliciosos. Desde entonces empecé a investigar y encontré una empresa que me orientó sobre el proceso de conservación”.

Entre los productos que ofrece Ezquivel se encuentran “la piña con canela, guanábana, pitahaya, limón, naranja, pimentón, zanahoria y remolacha, sin colorantes, aditivos, ni conservantes artificiales, todo 100% artesanales ofreciendo una mejor alimentación”.

Velázquez explicó que el precio de los alimentos van desde los B/.1.50 hasta los B/30.00 dependiendo del tamaño, cantidad, y frutas solicitadas. Se pueden conseguir en su cuenta de Instagram @gyssnacks.

