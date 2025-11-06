Snacks para mascotas, emprendimiento que promueve la alimentación saludable

Motivada por el amor hacia los animales y el deseo de ofrecerles una mejor alimentación, Rocío Velásquez, una emprendedora de 29 años, transformó su sueño de tener un negocio propio en una marca dedicada a producir snacks saludables para mascotas.

Velásquez indicó que la idea inició en el 2021 por una experiencia con su primera mascota que sufrió una gastroenteritis a causa de un medicamento. “La veterinaria me recomendó alimentarlo con comida blanda mientras se recuperaba. En ese momento, una amiga me sugirió prepararle snacks saludables, y al ver cuánto los disfrutaba, decidí transformar ese momento en un proyecto que hoy ofrece snacks naturales y seguros para mascotas”, dijo Velásquez.

Entre los productos que brinda la emprendedora se encuentran las galletas de zanahoria, gomitas, paletas de frutas naturales, cupcakes, mini dulces de entrenamiento y snacks deshidratados como patitas de pollo y jerkys de hígado de res o pollo.

La joven comentó que “todos nuestros productos son 100% artesanales, elaborados con ingredientes naturales y libres de conservantes o aditivos. Además, están hechos a base de harina de avena, proteína, frutas, yogurt griego, gelatinas o vegetales. El icing que utilizamos es una mezcla de mantequilla sin sal, miel y colorantes naturales a base de agua”.

Velásquez explicó que el precio va desde los B/.3.00, si se trata de los snacks, hasta los B/.12.00 si son dulces de cumpleaños. Se pueden conseguir a través de su cuenta de Instagram @@doggietreats.pty.