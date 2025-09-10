Un 47% de las empresas con tendencia positiva de ventas

El Informe de Actividad Económica Agosto 2025, realizado por la firma de asesoría financiera ELEMENTE, reveló que un 47% de las empresas consultadas mantiene una tendencia positiva de ventas, un aumento de un punto porcentual en comparación con agosto del año anterior, y cinco puntos por encima del promedio registrado por este indicador en los últimos doce meses.

El estudio en el que participaron 232 compañías, reveló que un 26% de las empresas mantiene un tendencia de ventas igual al mismo periodo del año anterior y un 27% una tendencia menor.

El sondeo indica que “el 24% de los encuestados reportaron que aumentaron el número de empleados durante el último mes, un aumento de 6 puntos porcentuales en comparación al mes anterior; 61% lo mantuvieron y 14% redujeron. Por otro lado, 32% esperan aumentar el número de empleados durante los próximos doce meses y 55% esperan mantener el mismo número”.

Esta es una medición realizada a través de un cuestionario distribuido entre empresas de diversas actividades económicas. El Objetivo es realizar una medición rápida entre un grupo de empresas sobre sus resultados y perspectivas.