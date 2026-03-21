Arabia Saudí expulsa a cinco diplomáticos de la Embajada iraní

El Gobierno saudí ha dado un plazo de 24 horas a cinco cargos de la Embajada iraní en Riad para salir del país tras declararlos ‘persona non grata’ por los “continuos ataques” iraníes contra territorio saudí.

“El Reino de Arabia Saudí ha notificado al agregado militar de la Embajada de la República Islámica de Irán en el Reino, al agregado militar adjunto y a otros tres miembros del personal de la Embajada que son ‘persona non grata’ y deben abandonar el Reino en un plazo de 24 horas”, ha publicado el Ministerio de Asuntos Exteriores saudí en un comunicado.

Riad advierte además de que “no dudará en tomar todas las medidas necesarias para preservar su soberanía, mantener su seguridad y proteger su territorio, espacio aéreo, ciudadanos, residentes, recursos e intereses”.

El Gobierno saudí ha destacado en su comunicación los “flagrantes ataques iraníes” contra el propio país y contra los países del Consejo de Cooperación del Golfo y varios países árabes e islámicos.

En particular denuncia los ataques iraníes contra la “soberanía, infraestructura civil, población civil, intereses económicos y misiones diplomáticas” saudíes. “Estas acciones también contradicen la hermandad islámica y los valores y principios del Islam que Irán proclama constantemente, demostrando que sus palabras no se reflejan en sus hechos”, ha criticado.

Este mismo sábado las autoridades saudíes han informado de la intercepción de seis drones en la región oriental del país. Otro dron fue interceptado y destruido anteriormente en esa misma zona este sábado, según el Ministerio de Defensa saudí.