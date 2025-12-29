Bolsonaro se somete a un procedimiento por hipo recurrente desde hace meses

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que purga una pena de 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado, se sometió el sábado a un procedimiento médico para tratar los ataques de hipo que padece desde hace meses.

La intervención fue realizada en un hospital de Brasilia y coincidió con una decena de órdenes de arresto domiciliario contra cómplices del exmandatario en la trama golpista, luego de la tentativa de fuga de uno de los condenados por el caso.

Bolsonaro, que gobernó de 2019 a 2022, salió por primera vez el miércoles de la prisión donde se encuentra desde finales de noviembre para operarse una hernia inguinal en el hospital DF Star, donde permanece internado.

Esa cirugía transcurrió el jueves sin incidentes y sus médicos anticiparon que podría ser necesario otro procedimiento de menor complejidad para tratar su hipo persistente.

Bolsonaro, de 70 años, fue sometido el sábado en la tarde a un bloqueo anestésico del nervio frénico, que controla el diafragma y "salió bien", dijo a periodistas el doctor Mateus Saldanha.

Los médicos inyectaron el costado derecho del nervio frénico con un analgésico, detalló Saldanha. El lunes harán lo mismo con el lado izquierdo del nervio.

Todo el procedimiento tardó una hora. "No es una cirugía (...) no implica incisiones", precisó el doctor Claudio Birolini, que acompaña la internación del expresidente.

- Noche en vela -

El bloqueo estaba proyectado para el lunes, pero se adelantó porque la noche del viernes al sábado el expresidente padeció "una crisis de hipo muy prolongada, más fuerte, que le molestó profundamente para dormir", informó de su lado el doctor Brasil Caiado.

"Tenemos que ver cómo va a ser esa respuesta" al procedimiento, apuntó Saldanha.

La fecha de alta estimada de Bolsonaro se mantiene para comienzos de la próxima semana, según los médicos.

El expresidente de ultraderecha lidia desde hace años con las secuelas de una puñalada abdominal que sufrió durante un mitin de campaña en 2018, lo que requirió varias cirugías mayores.

Ha pasado ya "nueve meses de lucha y angustia con hipo a diario", dijo el sábado su esposa, Michelle Bolsonaro.

En septiembre, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil halló a Bolsonaro culpable de conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

El golpe fracasó por falta de apoyo de altos mandos militares. El excapitán del ejército alega ser inocente y se dice "perseguido" por la corte suprema.

Bolsonaro estuvo bajo arresto domiciliario desde agosto hasta su encarcelamiento el 22 de noviembre.

Una vez que reciba el alta hospitalaria, deberá volver a la habitación pequeña donde cumple su condena, en una sede de la Policía Federal en Brasilia.

- "Modus Operandi" -

También el sábado, el STF ordenó el arresto domiciliario de diez exsubordinados de Bolsonaro condenados por participar en la intentona golpista liderada por el exmandatario en 2022.

Según el máximo tribunal brasileño, planificaron acciones violentas, buscaron sustento jurídico para el golpe o impulsaron campañas de desinformación en redes sociales.

Los diez habían sido condenados, pero estaban en libertad debido a recursos pendientes.

Uno de ellos, el exjefe policial Silvinei Vasques, fue detenido en Paraguay el viernes después de que presuntamente intentara abordar un vuelo con documentos falsos.

El exjefe de inteligencia Alexandre Ramagem, condenado en el mismo caso, logró escapar semanas atrás a Estados Unidos. En ese país también vive desde comienzos de año uno de los hijos del expresidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, requerido por la justicia brasileña por un proceso relacionado con la trama golpista.

El sábado, bajo el argumento de que las fugas al extranjero se han convertido en el "modus operandi" de los implicados en la tentativa de golpe, el juez del STF Alexandre de Moraes dispuso el arresto domiciliario de diez condenados en el proceso.

Además, se les prohibió usar redes sociales, contactar a otros investigados y recibir visitas, y debieron entregar sus pasaportes y sus permisos de porte de armas de fuego fueron suspendidos, según un comunicado de la Policía Federal.