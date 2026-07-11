EE.UU. ataca objetivos iraníes tras el cierre del estrecho de Ormuz “hasta nuevo aviso”

Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron el domingo que el estrecho de Ormuz estará cerrado “hasta nuevo aviso”, tras disparar tiros de advertencia a un barco que tomó una “ruta no autorizada”.

“Varios buques intentaron tomar una ruta no autorizada e ignoraron nuestras advertencias y recordatorios instándolos a corregir su rumbo y seguir la ruta aprobada”, escribieron los Guardianes de la Revolución en un comunicado en Telegram.

“Un buque que había puesto en peligro la seguridad marítima al desactivar sus sistemas, fue alcanzado por tiros de advertencia y se detuvo”, agregó el ejército ideológico iraní.

La acción complica aún más los esfuerzos por revivir las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, luego de que las dos partes intercambiaron ataques los últimos días.

El estrecho de Ormuz es una ruta crucial para el tránsito petrolero, con cerca de 20% del crudo mundial pasando por la zona en tiempos de paz.

“Después de este incidente, y teniendo en cuenta la inseguridad generada por la intervención ilegal de extranjeros, el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta el fin de las intervenciones estadounidenses en esta región; no se permitirá que ningún buque lo atraviese”, insistieron.

Los guardianes también amenazaron con atacar bases de Estados Unidos en la región del Golfo.

“Si el enemigo agresor comete el error de realizar una nueva agresión contra nosotros con el pretexto de este incidente, que él mismo ha provocado, responderemos con severidad y nuevas bases enemigas de la región serán atacadas”, adviertieron.

Irán bloqueó el estrecho de Ormuz durante la guerra de Oriente Medio, destada el 28 de febrero con los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra su territorio.

RESPUESTA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE EE.UU.

El ejército de Estados Unidos lanzó una nueva ronda de ataques contra Irán el sábado, después de que Teherán “atacara descaradamente” a un portacontenedores en el estrecho de Ormuz.

Fue la tercera ronda de ataques contra Irán esta semana, señaló el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) en un comunicado, “después de que fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica atacaran descaradamente al M/V GFS Galaxy, un portacontenedores con bandera de Chipre” en el estrecho de Ormuz.

“Estados Unidos está imponiendo un alto costo al continuar degradando la capacidad de Irán para atacar a marinos civiles y a buques comerciales que transitan libremente por el estrecho”, comunicó el Centcom al añadir que los ataques se relizaron por orden del presidente Donald Trump.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dijo a su vez que “Irán tomó una mala decisión” y que “pagará” el precio, poco después del anuncio de Centcom.

Horas antes, los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron que el estrecho de Ormuz estará cerrado “hasta nuevo aviso”, tras disparos de advertencia a un barco que tomó una “ruta no autorizada”.

El estrecho de Ormuz es una ruta clave del comercio mundial de hidrocarburos y sus derivados, con cerca de 20% del crudo mundial pasando por la zona en tiempos de paz.