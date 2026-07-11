El tifón Bavi golpea China tras la evacuación de casi 2 millones de personas

El tifón Bavi tocó tierra a última hora del sábado en el este de China con vientos de hasta 145 km/h y fuerte oleaje en la costa, después de que las autoridades evacuaran a casi dos millones de personas.

Bavi, que previamente había azotado el norte de Taiwán y las remotas islas del sur de Japón, llegó hacia las 23H20 hora local del sábado (15H20 GMT) a la provincia de Zhejiang, precisó la agencia estatal Xinhua, que citó al observatorio meteorológico local.

El tifón alcanzó las ciudades de Yuhan, primero, y de Yueqing, unos 20 minutos después, añadió la agencia.

Las autoridades de la provincia de Zhejiang advirtieron de lluvias torrenciales así como de posibles inundaciones repentinas, cortes de carreteras, desbordamiento de ríos y anegamiento de tierras de cultivo.

Se prevé que Bavi, que no ha causado ni víctimas ni daños materiales en China, pierda intensidad en su ruta hacia el noroeste, según Xinhua.

Más de 1,7 millones de personas fueron evacuadas en Zhejiang, más de la mitad en la ciudad de Wenzhou.

Las clases, el trabajo, el transporte y las actividades al aire libre fueron suspendidas. Más de 400 vuelos y decenas de trenes fueron cancelados en esta provincia.

También se pronosticaron lluvias torrenciales en Fujian, otra provincia del este del país donde fueron evacuadas más de 130.000 personas, indicó la cadena estatal CCTV.

Más al norte, las fuertes precipitaciones obligaron a evacuar a más de 100.000 personas en Pekín, según el gobierno de la capital china. Otras 34.000 fueron desalojadas de zonas costeras de Shanghái.

El clima extremo ya ha causado estragos en el sur y el centro de China esta semana, con tormentas que han dejado al menos 39 muertos, el desborde de decenas de ríos y la rotura de una presa.

Antes de golpear el continente, Bavi azotó este sábado Taiwán con fuertes lluvias y vientos.

Más de 14.000 personas fueron evacuadas y muchos comercios cerraron sus puertas, mientras que cientos de vuelos fueron cancelados y 170.000 hogares se quedaron sin luz en la isla.

“Todo el mundo tiene miedo del mal tiempo y se queda en casa, yo salí únicamente porque tengo pedidos”, declaró a la AFP la dueña de un restaurante.

- Pérdida de intensidad -

Tras azotar Guam y las Islas Marianas del Norte el lunes como supertifón, Bavi perdió fuerza.

Bavi, que amenazaba con ser el tifón de mayor extensión de los últimos 30 años, ha visto reducido su radio de vientos fuertes a 350 kilómetros, subrayó la Administración Central de Meteorología de Taiwán (CWA), al precisar que la tormenta estaba perdiendo intensidad.

Más de 18.000 hogares e instalaciones se quedaron sin energía en la isla japonesa de Okinawa y decenas de vuelos fueron cancelados.

En Filipinas, deslizamientos de tierra y otros incidentes provocados por las fuertes lluvias mataron al menos a 18 personas, principalmente en la isla de Mindanao. De momento, decenas de puertos permanecen cerrados en el archipiélago.

El calentamiento de los océanos favorece la intensificación de los ciclones tropicales y aporta más humedad, que puede traducirse en lluvias más intensas.

Los océanos marcaron en junio su temperatura más alta desde que se llevan registros, según el servicio Copernicus de la Unión Europea.