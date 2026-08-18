Sigue temblando

<span class="mln_uppercase_mln">Y.Calles |</span> El Mayor Roni Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, aseguró que un contingente de 82 rescatistas permanecen en Colombia apoyando en las labores de rescate tras el terremoto registrado el pasado 10 de agosto, que dejó casi 300 muertos.'Somos 82 rescatistas acá, la misión va a durar todo el tiempo que sea necesario. Dependerá de los colombianos. Estamos para apoyarlos', dijo Kaplan, reafirmando el compromiso de Israel con las labores de ayuda en el país.Ingenieros israelíes permanecen trabajando junto a profesionales colombianos en la evaluación de estructuras afectadas y en las labores de atención requeridas.