Sigue temblando

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AFP | Vista panorámica de edificios derrumbados tras los dos terremotos en Venezuela que dejaron más de 500 muertos.
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Embajada de Israel | Rescatistas de Israel en Colombia.
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AFP | Personas trabajan en labores de rescate en Colombia.
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AFP | Indonesia: Rescatistas realizando operaciones en un edificio. HANDOUT / AFP
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AFP | Japón: Mueven escombros para buscar víctimas.
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AFP | Filipinas: Estructura colapsada de un centro comercial.
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AFP | Guatemala: Una brigada municipal permanece fuera de un edificio.
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ML | El Mayor Roni Kaplan.
Yessika Calles
18 de agosto de 2026

El planeta registró intensa actividad sísmica en los últimos tres meses. Entre el 4 de junio y el 15 de agosto de 2026 se contabilizaron al menos 15 terremotos de magnitud 5,5 o superior en Asia, América y Oceanía, con magnitudes que alcanzaron hasta los 7,8.

El más fuerte fue en Filipinas el 7 de junio, con 7,8 al suroeste de Kablalan. Los más letales ocurrieron en América. Venezuela tuvo el 24 de junio un sismo de 7,5 y una réplica de 7,2, el más potente en más de un siglo, con más de 6.438 muertos.

El 10 de agosto, Colombia registró un terremoto de 7,4 sentido en Ecuador y Panamá, con cerca de 300 fallecidos. En México, un sismo de 7,3 el 17 de julio activó alerta de tsunami de la NOAA. Este también se sintió en Guatemala y El Salvador.

En Asia, Indonesia tuvo dos sismos el 15 de agosto, de 7,7 y 6,9, con al menos 40 muertos. Japón reportó uno de 7,2 el 4 de junio sin daños y otro de 7,1 el 28 de julio con 34 muertos y 9.000 albergados. También hubo sismos de 6,1 en Afganistán, 6,2 en Indonesia, 6,1 en Vanuatu y 5,5 en Centroamérica. En Italia, un sismo de 4,7 dejó 26 heridos. Nueva Zelanda emitió alerta de tsunami por un sismo de 5,9.

Israel desplegó 82 rescatistas

Y.Calles | El Mayor Roni Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, aseguró que un contingente de 82 rescatistas permanecen en Colombia apoyando en las labores de rescate tras el terremoto registrado el pasado 10 de agosto, que dejó casi 300 muertos.

“Somos 82 rescatistas acá, la misión va a durar todo el tiempo que sea necesario. Dependerá de los colombianos. Estamos para apoyarlos”, dijo Kaplan, reafirmando el compromiso de Israel con las labores de ayuda en el país.

Ingenieros israelíes permanecen trabajando junto a profesionales colombianos en la evaluación de estructuras afectadas y en las labores de atención requeridas.

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