Sigue temblando

El planeta registró intensa actividad sísmica en los últimos tres meses. Entre el 4 de junio y el 15 de agosto de 2026 se contabilizaron al menos 15 terremotos de magnitud 5,5 o superior en Asia, América y Oceanía, con magnitudes que alcanzaron hasta los 7,8.

El más fuerte fue en Filipinas el 7 de junio, con 7,8 al suroeste de Kablalan. Los más letales ocurrieron en América. Venezuela tuvo el 24 de junio un sismo de 7,5 y una réplica de 7,2, el más potente en más de un siglo, con más de 6.438 muertos.

El 10 de agosto, Colombia registró un terremoto de 7,4 sentido en Ecuador y Panamá, con cerca de 300 fallecidos. En México, un sismo de 7,3 el 17 de julio activó alerta de tsunami de la NOAA. Este también se sintió en Guatemala y El Salvador.

En Asia, Indonesia tuvo dos sismos el 15 de agosto, de 7,7 y 6,9, con al menos 40 muertos. Japón reportó uno de 7,2 el 4 de junio sin daños y otro de 7,1 el 28 de julio con 34 muertos y 9.000 albergados. También hubo sismos de 6,1 en Afganistán, 6,2 en Indonesia, 6,1 en Vanuatu y 5,5 en Centroamérica. En Italia, un sismo de 4,7 dejó 26 heridos. Nueva Zelanda emitió alerta de tsunami por un sismo de 5,9.