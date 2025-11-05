Actos protocolares en Colón marcan el inicio de la jornada patriótica

Al compás de la Banda Republicana, los presentes entonaron el Himno Nacional, recordando la unidad de un país que se reconoce fuerte en su historia y firme en su destino..

Cada estrofa resonó como recordatorio del camino recorrido y del futuro que se sigue construyendo paso a paso.

En medio del acto, las Muchachas Guías de Colón realizaron el Juramento a la Bandera, reafirmando valores de respeto, disciplina y amor por el emblema nacional, gesto que llenó de emoción a los asistentes.

La jornada inició en la Ciudad de Colón, donde el presidente José Raúl Mulino encabezó los actos protocolares en una provincia que resguarda parte esencial de la memoria histórica del país.

La ceremonia estuvo marcada por el orgullo patrio y el compromiso colectivo de trabajar por un Panamá más próspero para todas las familias.

Entre tradición, civismo y sentimiento nacional, Colón volvió a ser escenario del sentido de pertenencia que une a los panameños bajo una misma bandera.