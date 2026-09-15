Alcalde Mayer Mizrachi sobre el regreso del vicealcalde Roberto Ruiz Díaz: “Va a tener que integrarse bajo mis decisiones”

El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, se refirió al retorno del vicealcalde Roberto Ruiz Díaz a sus funciones a partir del 1 de octubre, advirtiendo que “va a tener que integrarse bajo las decisiones y las asignaciones que decida el alcalde, mi persona”.

Durante sus declaraciones, Mizrachi señaló que desde el exterior Ruiz Díaz ha tratado de sabotear una administración que, según indicó, ha sido apreciada por una gran parte de la sociedad, agregando que el temor es que ahora intente obstaculizar la gestión desde adentro.El jefe de la comuna capitalina también aclaró que no tiene tiempo para la política y calificó al vicealcalde como “un señor que ya sacó la cabeza mostrando su interés político de correr para una presidencia; de armar partido”.

En cuanto a las funciones exactas que desempeñará tras su reincorporación, Mizrachi explicó que aún está por determinarse, mencionando como una posible alternativa su traslado a un nuevo centro de asistencia social.Sobre este posible destino, el alcalde detalló que están a punto de abrir un albergue para habitantes de calle en Las Garzas y que, ante la falta de personal en la zona, “posiblemente él podría ocupar un puesto allá”.

Finalmente, Mizrachi concluyó que todo eso está por verse y que lo más importante será evaluar qué tipo de disposiciones trae el funcionario, lamentando que su regreso pudiera significar una resta en lugar de una suma para el equipo de trabajo.