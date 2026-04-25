Alcalde presenta moneda conmemorativa de la ciudad financiada con sus recursos

El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, presentó este sábado una moneda conmemorativa que destaca los íconos más representativos de la capital. La pieza, diseñada por la Alcaldía, busca servir como un obsequio protocolar para distinguir a personalidades internacionales que visitan el país.

El diseño de la moneda integra tres elementos fundamentales: el Casco Antiguo, el Canal de Panamá y la silueta de la ciudad moderna, con los cuales se hace alusión a la historia, la modernidad y el progreso que definen a la capital panameña.

Durante la presentación, el alcalde Mizrachi aclaró que el proyecto no implicó erogación alguna de fondos públicos, enfatizando que la iniciativa fue sufragada personalmente.

“Quiero mostrarles un pequeño detallito que me inventé para aquellos invitados de afuera que marcan una diferencia, darles un detalle de Panamá, más allá de las cosas que les damos como el Café Geisha, la Tagua, darles un detallito de parte del alcalde. Esto lo hice todo con mi dinero, no le cuesta ni un dólar al Estado, ni al municipio, nada... mira esta belleza y esto lo diseñamos en la Alcaldía. Casco Viejo, el Canal, la ciudad moderna. Historia, modernidad y el progreso de la ciudad”, detalló Mizrachi.

Aunque el alcalde confirmó que actualmente se encuentran en Panamá diversos invitados internacionales de alto perfil, no reveló detalles específicos sobre quiénes son o la agenda que cumplen en el país.