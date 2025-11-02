Nacionales

AMP suspende salidas de puertos en Costa Arriba de Colón

02 de noviembre de 2025

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ordenó la suspensión del zarpe en los puertos Costa Arriba de Colón, debido a condiciones climáticas adversas.

La entidad también ha suspendido el zarpe en Cayo Zapatilla y levantó la suspensión de zarpe en Chiriquí Grande, Bocas del Toro.

Esta medida preventiva responde a los fuertes vientos, superiores a 15 nudos, y al patrón de inestabilidad marítima reportado por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) y por nuestras plataformas internas, que mantienen condiciones de alerta por lluvias persistentes, oleajes significativos y ráfagas de viento de hasta 24 nudos.

La AMP destacó que mantiene un monitoreo constante de las condiciones climáticas y recomienda a capitanes de embarcaciones, operadores portuarios y operadores turísticos dedicados a actividades marítimas acatar las disposiciones vigentes, evitar la navegación en áreas bajo alerta y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.

