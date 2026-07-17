El SPI refuerza seguridad en el Casco Antiguo, Cinta Costera y Parque Omar tras denuncias de robos

Las autoridades del Servicio de Protección Institucional (SPI) realizaron este viernes el lanzamiento de la Operación Escudo Negro 2.0, con el objetivo de fortalecer y reforzar la seguridad ciudadana en el Casco Antiguo, la Cinta Costera y el Parque Omar, ubicado en San Francisco.

Ante las denuncias de robos registradas en estas áreas turísticas, el SPI desplegará más unidades para garantizar una mayor presencia en las calles.

Además, incorporará 30 nuevas unidades de ciclistas que apoyarán las labores de vigilancia y prevención, informaron.

El comisionado Armando King destacó la importancia de brindar seguridad tanto a panameños como a extranjeros que visitan estos sitios, y dio instrucciones para que quienes infrinjan la ley sean puestos a disposición de las autoridades competentes.

King también exhortó a los miembros del SPI a actuar como orientadores para los visitantes, con el propósito de que estos espacios sean percibidos como lugares seguros y que la ciudadanía pueda acudir a los agentes cuando necesite apoyo.