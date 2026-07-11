Emotivo homenaje póstumo a edil del corregimiento de Barrio Colón en La Chorrera, Héctor Sambrano

Este sábado 11 de julio se realizaron los actos fúnebres del representante del corregimiento de Barrio Colón (distrito de La Chorrera), Héctor Sambrano.

Las cenizas de Sambrano fueron despedidas por decenas de personas, en medio de eventos de homenaje, iniciados con una ceremonia en la Plaza 28 de Noviembre y luego le siguió una caminata marcada por tamboritos, danzas tradicionales y asistentes vestidos de blanco, familiares, autoridades locales y concejales, y amigos, hasta llegar a la iglesia San Francisco de Paula, donde se efectuó la misa de último adiós.

El político, integrante del Partido Revolucionario Democrático, fue encontrado sin vida durante la mañana del pasado viernes 3 de julio en su apartamento, ubicado en un edificio residencial en Carrasquilla, corregimiento de San Francisco, Ciudad de Panamá.

Las investigaciones determinaron que el funcionario fue asesinado y falleció a causa de asfixia mecánica.

Las autoridades judiciales continúan con las pesquisas para dar con los responsables de este homicidio.