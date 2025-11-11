Estudiantes de la UP celebraron el Día del Relacionista Público con diferentes actividades

Con conferencias, conversatorios, concursos y reconocimientos, la comunidad educativa de la Facultad de Comunicación Social (FACOS) de la Universidad de Panamá (UP), conmemoró el Día del Relacionista Público.

Bajo el slogan “Conecta, Comunica y Crea” la celebración se extendió del 27 al 30 de octubre.

Se convocaron a reconocidos profesionales como: Myriam Paredes, Nayarit Gordon, Andreia Athaydes (Brasil), Nahitsory González, Humberto Rodríguez y Martha Bonilla, quienes profundizaron temas fundamentales tales como la imagen corporativa, las tendencias actuales de las RR.PP., y la Inteligencia Artificial para comunicadores.

Dentro del programa, se incluyeron a egresados recientes de la facultad para brindar las experiencias mediante el conversatorio “Tres Voces, Una Pasión”, en el cual compartieron sus pericias adquiridas durante el desempeño de su labor.

Los estudiantes con el mayor índice académico fueron premiados con el reconocimiento “Sigma Lambda”.