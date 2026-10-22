Fallece sargento segundo de la Policía Nacional en La Joyita

El sargento segundo Franklin Fuentes falleció el 21 de octubre de 2026 mientras desempeñaba sus funciones en el Centro Penitenciario La Joyita, en cumplimiento del deber, según informó la Policía Nacional.

Fuentes, quien pertenecía a la Séptima Zona Policial de Los Santos, dedicó 16 años de servicio a la institución, donde se destacó por su compromiso, responsabilidad y vocación de servicio.

La Policía Nacional lamentó su fallecimiento y destacó la entrega y dedicación demostradas durante su trayectoria, al tiempo que expresó sus más sinceras condolencias a sus familiares, compañeros y seres queridos.