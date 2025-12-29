Frustran hurto a casa de empeño en Vista Alegre, Arraiján

Tres personas fueron sorprendidas por unidades de la Policía Nacional (PN) en Vista Alegre, distrito de Arraiján, cuando sustraían artículos de valor de una joyería, durante la madrugada de este lunes, 29 de diciembre de 2025.

“Los presuntos responsables habían ingresado por el techo. Los antisociales al percatarse de la llegada de la policía huyeron por el techo y luego por el herbazal, pero tras una persecución lograron ser capturados en cuestión de segundos”, indicó el capitán Everardo De León, supervisor nocturno de la Zona Policial de Arraiján.

De León explicó que, “en poder de los aprehendidos, quienes mantienen residencia en el distrito de San Miguelito, se encontró un maletín que contenía una cantidad considerable de relojes de diferentes marcas”.