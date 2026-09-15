Gabinete aprueba proyecto de ley que agilizará licitaciones y reducirá costos de obras públicas bajo la modalidad APP

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 34-26, que crea el Régimen de Asociación Público-Privada (APP), con el objetivo de ampliar el desarrollo de obras, incentivar la inversión privada y fomentar el desarrollo social y la creación de empleos. En la exposición de motivos se destaca que, desde 2019, el país cuenta con un marco regulatorio para desarrollar proyectos bajo esta modalidad de amplia aplicación internacional.

Tras más de seis años de vigencia y un balance positivo, el Ejecutivo considera necesario revisar su funcionamiento, evaluar resultados e identificar ajustes para que el sistema opere con mayor eficiencia. El análisis reveló etapas más extensas de lo necesario y trámites que pueden simplificarse sin afectar las garantías y controles previstos.

La reforma no busca sustituir el modelo adoptado en 2019, sino adaptarlo a la realidad nacional e internacional para ampliar y agilizar la provisión de infraestructuras y servicios de calidad, fortalecer la arquitectura institucional del sistema y dar mayor agilidad a los ciclos de origen, estructuración y licitación.

Además, apunta a promover una participación más activa del sector privado, movilizar inversión y reducir el costo total de los proyectos para el Estado y los usuarios, elevando los estándares de rigor técnico, disciplina fiscal, transparencia y control.

Según el documento, los cambios permitirán estructurar y ejecutar más proyectos en menos tiempo y con financiamiento más eficiente, con impacto directo en la población: obras y servicios que llegan antes y a menor costo, generación de empleo en su construcción y operación, y dinamización de la economía.

En la sesión participaron representantes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP).