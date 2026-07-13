La CSS inicia pago de B/.1.2 millones en turnos y bonos pendientes a médicos internos y residentes

La administración de la Caja de Seguro Social (CSS) informó que a partir de hoy comenzará a hacer efectivo el pago de B/.1,264,830.00 correspondiente a turnos y bonos adeudados a médicos internos y residentes.

Según la institución, los pagos corresponden a obligaciones de los años 2022, 2023, 2024 y 2025, algunas de las cuales estaban pendientes por falta, entrega tardía o ausencia de validación de la documentación requerida para completar los trámites.

El director general de la CSS, Dino Mon, indicó que la institución revisó cada expediente y completó los procedimientos presupuestarios, administrativos y legales necesarios para cumplir con estos compromisos.

Mon señaló que se han tenido que reconstruir expedientes, solicitar certificaciones, verificar planillas y realizar ajustes presupuestarios para atender obligaciones acumuladas durante varios años.

Además, la CSS informó que ya ha desembolsado B/.1,661,930.66 por turnos correspondientes a 2024 y 2025, así como por salarios de vigencias expiradas.