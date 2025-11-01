Más de 200 aprehendidos en las últimas 24 horas por la Policía Nacional

En el marco del Plan Firmeza, en las últimas 24 horas, la Policía Nacional aprehendió a 241 personas y se incautaron seis armas de fuego, en acciones operativas a nivel nacional.

En las aprehensiones, 171 fueron por oficio, 49 por faltas administrativas, 15 en flagrancia y una por microtráfico, señaló la entidad en un comunicado.

Se realizaron 45 diligencias de allanamiento, se decomisaron 72 paquetes con droga, 67 municiones, B/.253.00 en efectivo y se recuperaron cuatro vehículos.

En materia de tránsito, se colocaron 919 boletas por diversas infracciones, entre las que sobresalen 87 por exceso de velocidad, 68 por luces no adecuadas, cuatro por embriaguez comprobada y 21 por licencias vencidas. También, 31 vehículos fueron removidos con grúas.