Más de mil boletas por infracciones de tránsito en 24 horas

En el marco de los operativos de control y prevención vial, la Policía Nacional informó que en las últimas 24 horas se colocaron un total de 1,156 boletas por incumplir el Reglamento de Tránsito, como parte del desarrollo del Plan Firmeza.

De acuerdo con el reporte oficial, 190 sanciones fueron aplicadas por exceder los límites de velocidad, mientras que 60 conductores fueron multados por utilizar luces inadecuadas. Además, se registraron 13 casos de embriaguez comprobada al volante, una de las principales causas de accidentes de tránsito.

Durante los operativos también fueron removidos 76 vehículos mediante grúa, debido a diversas faltas a la normativa vigente. Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito y a conducir de manera responsable para evitar accidentes y proteger la vida de todos los usuarios de la vía.