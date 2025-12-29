Migración deporta y expulsa a más de 43 extranjeros hacia Colombia

En la mañana de este lunes, 29 de diciembre, un total de 43 ciudadanos extranjeros fueron deportados y expulsados hacia la ciudad de Medellín, Colombia, informaron del Servicio Nacional de Migración (SNM).

Detallaron que, “del total, 30 ciudadanos fueron deportados por mantener un estatus migratorio irregular, mientras que 13 fueron expulsados por representar un riesgo para la seguridad y el orden público”.

“Esta medida se adoptó tras comprobarse que mantenían antecedentes penales, entre ellos: posesión de arma de fuego, posesión simple de drogas, delitos por fabricación y tráfico de armas de fuego, delitos contra la seguridad colectiva en la modalidad de tráfico de drogas, delito contra la humanidad en la modalidad de tráfico ilícito de migrantes, antecedentes por homicidio calificado y robo agravado, antecedentes criminales en los Estados Unidos, así como el reingreso al país evadiendo los puestos de control migratorio”, agregaron de Migración.