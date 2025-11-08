Ministerio de Ambiente informa sobre la participación de Panamá en la previa de la COP30

El Ministerio de Ambiente informó que, como antesala al inicio formal de la COP30, la Conferencia de las Partes, Panamá estuvo representada por Flavio Méndez, embajador de Panamá en Brasil, quien destacó que “la naturaleza no espera, y Panamá tampoco”. Este encuentro, convocado por Brasil y al que asistieron jefes de Estado y delegaciones oficiales, abordó la urgencia climática y la necesidad de actuar con una visión integrada.

Durante su intervención, Méndez señaló que Panamá impulsa una ruta basada en ciencia, política pública y trabajo territorial, guiada por la convicción de que cada bosque perdido, cada arrecife afectado y cada comunidad impactada por inundaciones demuestra que el costo de la inacción es insostenible.

El embajador explicó que, por décadas, la comunidad internacional ha tratado la acción climática, la conservación de la biodiversidad y el manejo de la tierra como asuntos separados, lo que ha limitado los resultados. En contraste, Panamá adopta un enfoque distinto con la presentación del Nature Pledge, una propuesta que integra estas tres dimensiones en una sola visión estratégica.

En este marco, Panamá mantendrá su estatus de carbono neutral, con una reducción adicional del 11% de emisiones hacia 2035. Además, el país alcanzó anticipadamente la meta global 30x30, protegiendo el 35% de su territorio y el 54% de sus mares. Méndez informó que Panamá liderará la restauración de 100 mil hectáreas de ecosistemas prioritarios y que está alineando sus flujos financieros para dirigir al menos 300 millones de dólares a acciones integradas de clima, naturaleza y tierras.

El embajador también reconoció el aporte histórico de los pueblos indígenas, quienes conservan el 24% del territorio nacional y han sido guardianes de bosques, cuencas y conocimientos tradicionales que hoy guían procesos de sostenibilidad y justicia climática.

Ante las delegaciones internacionales, Panamá planteó que la integración es clave para lograr resultados oportunos. En ese sentido, Méndez anunció que, rumbo a la COP30, abogará por:

-Un único formato de solicitud y reporte para facilitar el acceso de los países en desarrollo a los principales fondos multilaterales ambientales.

-Un Mecanismo de Pérdidas y Daños con coordinación eficiente.

-Un Plan de Acción de Género con enfoque interseccional que asegure la inclusión de todas las poblaciones.

Asimismo, destacó que la COP30, que reúne a más de 190 países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es considerada una de las citas más relevantes de la década, ya que evaluará el ritmo mundial de reducción de emisiones y la capacidad de los Estados para responder a los impactos climáticos ya en curso.