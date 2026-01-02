Ministro de Salud advierte riesgo sanitario por acumulación de basura en San Miguelito

El ministro de Salud Fernando Boyd Galindo se refirió a la crisis de acumulación de basura en el distrito de San Miguelito, la situación de los casos de influenza en el país y las proyecciones del sistema de salud en materia de atención primaria para el año 2026.

“El presidente ha señalado que esta situación podría generar un problema de salud pública. Él está muy pendiente de apoyar y contribuir, y nos ha solicitado tomar las medidas necesarias para enfrentar el tema de la limpieza en San Miguelito, ya que de no atenderse podría convertirse en una epidemia grave. Desde el Ministerio de Salud estamos muy atentos y trabajando en ello”, expresó Boyd ante periodistas.

“Primero debemos considerar un plan macro para la eliminación total de la basura. Esto requiere maquinaria pesada, como palas mecánicas y camiones de gran capacidad. Posteriormente, se implementará un plan sostenido de recolección diaria con el personal correspondiente. Es un proceso que se desarrollará de manera progresiva”, detalló.

En cuanto a la infraestructura hospitalaria, el ministro destacó que el país mantiene una ambiciosa cartera de proyectos. “Tenemos más de 40 proyectos a nivel nacional, por lo que hablar de todos tomaría bastante tiempo. Sin embargo, podemos destacar que se invertirán más de 1,400 millones de dólares en infraestructura de salud”, dijo.

Respecto a la influenza y la circulación de una nueva variante gripal, el ministro aseguró que la situación se mantiene bajo control. “Se registraron tres casos, pero no hubo defunciones. Los pacientes ya fueron tratados, se encuentran totalmente recuperados y no se han detectado nuevos casos. No obstante, seguimos muy atentos a la situación”, afirmó.

Boyd Galindo reiteró que uno de los pilares de la gestión del Ministerio de Salud es el fortalecimiento de la atención primaria. “La atención primaria es fundamental para nosotros. Este será un año de gran desarrollo y oportunidades para el país. Queremos llevar la atención de salud directamente a las comunidades, al patio de la casa de cada panameño”, sostuvo.

Añadió que esta estrategia permitirá descongestionar los servicios hospitalarios. “Esto ayudará a reducir la congestión en los cuartos de urgencias y evitará que las personas tengan que trasladarse largas distancias”, dijo, al tiempo que destacó que este modelo se articula con la integración del sistema de salud y la Caja de Seguro Social.

Con información de Amilkar Rodríguez.