Monseñor Ulloa sobre hechos violentos: “Basta ya de muerte. Basta ya de indiferencia”

Durante la homilía de este domingo, 9 de noviembre, monseñor José Domingo Ulloa, hizo un llamado al cese de la violencia tras hechos registrados en el país.

“Nos duele profundamente lo que estamos viviendo. La violencia nos golpea sin piedad y se ha convertido en una llaga abierta en el corazón del país. Cada vida arrebatada, cada joven perdido, cada familia que llora en silencio es un grito que clama al cielo. No podemos permanecer indiferentes. No podemos acostumbrarnos a convivir con el miedo ni aceptar que la muerte y el odio marquen nuestro destino”, manifestó Ulloa.

“Es tiempo de reaccionar”, agregó monseñor y destacó que “Panamá necesita despertar. No basta con lamentar; hay que actuar. Todos —autoridades, familias, escuelas, iglesias, medios de comunicación, empresarios y ciudadanos— tenemos una parte de responsabilidad. La violencia no se vence con discursos ni culpas, sino con decisiones valientes, con justicia, con amor concreto y con el compromiso de sanar el tejido social herido”.

“Las autoridades deben actuar con firmeza y transparencia; la sociedad, con solidaridad y respeto; la Iglesia, con profecía y esperanza; y las familias, con amor, diálogo y ejemplo. Solo así podremos reconstruir el alma del país”, añadió.

Ulloa llamó a que prevalezca la unidad y a defender la vida humana. “Que este dolor nos mueva a unirnos, no a dividirnos; a sembrar esperanza donde otros siembran miedo; y a defender con fuerza la dignidad de toda vida humana”, dijo.

“Basta ya de muerte. Basta ya de indiferencia”, concluyó.