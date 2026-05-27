Mulino ordena expulsión de ingenieros extranjeros por agredir a obreros del Cuarto Puente

Desde la base del Servicio Nacional de Migración en Metetí, durante el acto de graduación de nuevas unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y Migración, el presidente de la República, José Raúl Mulino, adoptó una postura enérgica frente a las recientes denuncias de maltrato laboral en el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal.

En este escenario clave para la seguridad nacional, el mandatario advirtió que no tolerará abusos contra la mano de obra local por parte de personal extranjero. “Quiero dejar en claro que nuestro país es integrador, pero los extranjeros deben cumplir con la ley panameña, tener permiso de trabajo y respetar nuestros valores y tradiciones”, enfatizó el jefe de Estado de forma categórica.

Enérgico en el cumplimiento de la legislación nacional, el presidente anunció medidas drásticas inmediatas contra los agresores: “Hemos decidido cancelar el estatus migratorio y expulsar de Panamá a los ingenieros del Cuarto Puente que agredieron a los trabajadores panameños. Eso no es aceptable y no lo permitiremos”, sentenció Mulino.

Precedente de cero tolerancia

El mandatario aprovechó el espacio ante las nuevas unidades migratorias y fronterizas para recordar un caso similar ocurrido en 2024, cuando dos ciudadanos extranjeros agredieron a un trabajador panameño en el distrito de Capira. Con este panorama como antecedente, destacó cuál será la línea de su administración ante la falta de respeto a la soberanía y la dignidad nacional: “No me tiembla el pulso para deportar o expulsar a extranjeros que no respeten a Panamá y a su pueblo”.