Panamá decomisa 13.5 toneladas de cocaína en el Pacífico

Panamá realizó uno de los mayores decomisos de droga en su historia al incautar unas 13.5 toneladas de cocaína en un embarcación en el Pacífico que iba a Estados Unidos, informaron este martes autoridades locales.

Este es el mayor decomiso en una operación desde 2007 cuando fueron incautadas 19 toneladas de cocaína en aguas del Pacífico panameño, según las autoridades, que durante 2024 incautaron 124 toneladas de droga.

“Es un hecho histórico”, dijo en conferencia de prensa el fiscal antidrogas Julio Villareal.

Panamá sirve de paso para el contrabando de cocaína procedente de Sudamérica, principalmente Colombia, hacia Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de esta droga.

Según las autoridades panameñas, la droga fue descubierta a bordo de un embarcación cuando se encontraba en las cercanías de la isla de San Miguel, en el archipiélago de Las Perlas, en el Pacífico panameño.

El barco, con 10 tripulantes a bordo, había salido desde Colombia y tenía como destino México y Estados Unidos. Todos sus tripulantes, entre los que había venezolanos, ecuatorianos y nicaragüenses, fueron detenidos.

El país centroamericano incautó 124 toneladas de droga en 2024.

Washington estima que el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa en avionetas, lanchas y minisubmarinos a través de México y Centroamérica.

En los dos últimos años aumentaron en puertos del Caribe panameño los decomisos con destino a Bélgica, Francia, España y Reino Unido.

En 2023, Panamá decomisó 119 toneladas de drogas.