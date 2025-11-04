Panamá respalda decisión de República Dominicana de aplazar la Cumbre de las Américas

El Gobierno de Panamá expresó su respaldo a la República Dominicana tras la decisión de posponer la próxima Cumbre de las Américas. La postura fue emitida mediante un comunicado oficial de la Cancillería, bajo el liderazgo del presidente José Raúl Mulino.

Según el pronunciamiento, Panamá reconoce que el foro hemisférico debe realizarse en un ambiente adecuado para el diálogo y la convivencia respetuosa entre los países del continente.

El comunicado resalta que la Cumbre de las Américas representa un espacio clave para reforzar la cooperación regional, la defensa de la democracia, el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional.

El Gobierno panameño reiteró su disposición a colaborar con las naciones participantes para que el encuentro pueda celebrarse en el momento oportuno en territorio dominicano, manteniendo el espíritu de unidad y cooperación que caracteriza a la región.