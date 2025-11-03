$!Panamá vivió a lo grande las celebraciones del 3 de noviembre

Con la izada del pabellón nacional y con gran fervor patriótico, el presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, acompañado de la primera dama Maricel Cohen de Mulino, y su gabinete, encabezaron los actos protocolares por los 122 años de la separación de Panamá de Colombia, hoy 3 de noviembre de 2025.

Todo arrancó, a las 5:00 a.m. frente al Palacio de Las Garzas, con Mulino encabezando las tradicionales dianas. “¡Feliz 3 de noviembre a todos!”, expresó con emoción el presidente, junto a un nutrido grupo de ciudadanos de todas las edades, que presenció este emotivo acto, disfrutando de la música, ondeando la bandera nacional y coreando al unísono ¡viva Panamá!

Ya por la mañana, junto a sus ministros de Estado, invitados especiales y personalidades, Mulino participó del Te Deum en la Basílica Catedral Santa María La Antigua, y la sesión solemne del Consejo Municipal, en honor a la fecha.

El empresario Rodolfo Moreno, productor de Chitré, fue designado abanderado de la Ruta 1 de los desfiles oficiales en Ciudad de Panamá, en reconocimiento a su labor en el sector agropecuario. Moreno recibió la enseña patria por parte del mandatario durante una ceremonia realizada en el Palacio de las Garzas.

José ‘Chema’ Caballero, jugador panameño de los Yankees de Nueva York, de las Grandes Ligas de béisbol, en Estados Unidos, fue otra de las personalidades que se dieron cita en la Presidencia de la República, para celebrar un año más la Separación de Panamá de Colombia de 1903.