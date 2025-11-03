$!Panamá vivió a lo grande las celebraciones del 3 de noviembre

La alegría por celebrar a Panamá como república, también resonó en la ruta dos de la vía España, donde, con el respeto que significa la conmemoración, estudiantes, docentes, autoridades e integrantes de las delegaciones que marchan, este 3 de noviembre, se presentaron ante un efusivo público para rendirle honor a la patria.Los abanderados fueron 15 estudiantes que tuvieron destacada participación en los Juegos Codicader 2025 de Costa Rica. Entre estos atletas estaba Sebastián Castillo, campeón nacional e internacional de karate; Jesús Valencia, delantero del Instituto Rubiano, que representó a Panamá en fútbol; José Moscote, del equipo de tritones que ganó 5 medallas de oro en Costa Rica; además, un grupo de ajedrecistas que fueron campeones en el nivel primario en Nicaragua y los de premedia, quienes ganaron el torneo costarricense.Por su parte, Edwin Gordón, director General de Educación, felicitó a la Comisión Nacional de Desfiles Patrios por la forma acertada de organizar estos festejos. 'Tenemos varias delegaciones, 36 colegios secundarios y seis bandas independientes que desfilarán hoy. La organización no permite que hagan una pausa tan extensa frente a la tarima de las autoridades, hemos tenido varias reuniones de logística para que fluya el desfile, no demoremos tanto, puedan verse todas las bandas y que el público disfrute', concluyó Gordón.Algunas de las bandas de guerra que participaron en la ruta #2, fueron los institutos Nacional y el Técnico Don Bosco, los colegios La Salle, Javier, Claret y Las Esclavas; las escuelas Profesional Isabel Herrera Obaldía y Panamá, entre otras delegaciones escolares, además, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Migración.Tradicionalmente, las paradas patrias rinden tributo a los próceres de la independencia, aspecto en el que destacan el orgullo nacional y la participación de miles de jóvenes alumnos, educadores, bandas independientes y entidades de seguridad que colmaron las avenidas de música, civismo y nuestros hermoso tricolor. Varias otras comunidades, junto a sus autoridades locales, realizaron desfiles y diversas actividades en honor a la patria, y muchas se extendieron durante altas horas de la noche. Mañana, 4 de noviembre, también hay festejos por conmemorarse el Día de los Símbolos Patrios. * Con información de Meduca y Ministerio de la Presidencia.