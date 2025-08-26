Pasa a segundo debate el proyecto que impide la reelección inmediata de rectores

Este martes, 26 de agosto, fue aprobado en primer debate el proyecto de ley 83, por el cual se establece el principio de la no reelección inmediata, al cargo de rector en las universidades oficiales de Panamá.

Los diputados de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes decidieron con 6 votos a favor, 1 en contra y una abstención, avanzar con la propuesta.

Durante el primer debate participaron rectores de las universidades oficiales, profesores y miembros de la sociedad civil, quienes emitieron sus opiniones y consideraciones sobre la propuesta presentada por el diputado Ernesto Cedeño.

Durante la sesión también se modificaron algunos artículos de la propuesta original.