Presidente Mulino aborda seguridad, migración y narcotráfico con delegación del Congreso de EE. UU.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió con una delegación del Congreso de Estados Unidos para abordar temas relacionados con la seguridad, la migración irregular y el combate al narcotráfico, así como los mecanismos de cooperación entre Panamá y Estados Unidos.

Conforme al reporte emitido por Presidencia, durante el encuentro, las partes destacaron iniciativas como “Escudo de las Américas”, dirigida a contrarrestar la acción de cárteles y organizaciones criminales en el continente, y el ejercicio multinacional Panamax, enfocado en la seguridad del Canal de Panamá como ruta estratégica para el comercio y las cadenas de suministro mundiales.

Se detalló que la delegación estadounidense también abordó el control que ejerce Panamá para frenar la migración irregular a través del Darién y el memorando de entendimiento suscrito entre ambos países, que, según lo expuesto durante la reunión, ha contribuido a reducir el tráfico de drogas y fortalecer la seguridad.

Los congresistas manifestaron además su interés en contribuir a mitigar el impacto ambiental en el Darién y llevar esta preocupación al Gobierno de Estados Unidos para gestionar mayor apoyo.

En el ámbito regional, la delegación conversó con Mulino sobre la situación geopolítica de Centro y Suramérica y destacó la capacidad mediadora que, según los congresistas, ha ejercido el mandatario panameño.

Otro de los temas tratados fue la participación de empresas estadounidenses en grandes proyectos de infraestructura en Panamá. La delegación manifestó su interés en que exista una mayor presencia de compañías de ese país en estas iniciativas.

La comisión estadounidense estuvo integrada por los senadores Christopher Andrew, de Delaware; Tammy Green Baldwin, de Wisconsin; y Gary Peters, de Michigan, además de los representantes Michael Turner, de Ohio, y Sara Jacobs, de California. Los congresistas estuvieron acompañados por el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera.