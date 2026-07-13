Presidente Mulino se reunió con la Asociación de Navieros de Japón

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió en el Palacio de las Garzas a una delegación de la Asociación de Navieros de Japón, quienes manifestaron su interés en reforzar la cooperación con Panamá en diversos aspectos relacionados al sector marítimo.

Según el reporte emitido por el Ministerio de Presidencia, el encuentro tuvo lugar una semana después de que el presidente Mulino recibiera a miembros de la Keidanren (Federación Empresarial de Japón), la principal organización del sector privado nipón.

Se detallpo que es el segundo encuentro entre el presidente Mulino y la directiva del gremio naviero japonés, dado que, en septiembre de 2025, durante la visita oficial del mandatario a Tokio, conversaron sobre la modernización del registro de buques panameño.

La delegación estuvo encabezada por el presidente de la Asociación de Navieros de Japón, Hitoshi Nagasawa, quien llegó con los directivos Yasuhiro Shinohara; Kumiko Iwasa; Keiichi Tada y Daijiro Mizushima.

Acompañaron al presidente Mulino, los ministros de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha; y de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; además del embajador de Panamá en Japón, Walter Cohen; el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert; y el director general de Marina Mercante, Ramón Franco.

El presidente Mulino indicó que a Panamá le interesa un mayor acercamiento con las grandes navieras japonesas en cuanto a cooperación técnica y colaboración con la Universidad Marítima de Panamá (UMIP), con el fin de que un mayor número de marinos panameños obtengan puestos de trabajo en la flota de buques de Japón.

También hizo un repaso al portafolio de megaproyectos que el Canal de Panamá está preparando, con miras a licitar a partir del próximo año. Entre estos figuran la construcción de nuevos puertos, un gasoducto y el reservorio multipropósito de Río Indio, cuyo fin es producir agua para consumo humano y para tránsitos por la vía interoceánica.

Nagasawa, por su parte, reconoció la importancia que reviste Panamá para su seguridad económica. Solo en 2025, un total de 1,072 buques japoneses hicieron tránsitos por el Canal interoceánico, muchos de ellos con carga de gas.

El empresario puso de manifiesto que, para su gremio y para Japón, el proyecto del gasoducto y el de Río Indio son importantes para garantizar la operación eficiente del Canal.