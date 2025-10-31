Proyectos para erradicar la escasez de agua

<span class="mln_uppercase_mln">ML |</span> El presidente Mulino dio la orden de proceder para el inicio de la rehabilitación de 106 calles internas del distrito de Aguadulce, que totalizan 29,7 kilómetros. El Ministerio de Obras Públicas informó que el monto del contrato es de B/. 10.335.905,28 y deberá ejecutarse en 540 días calendario, con un periodo de 36 meses de mantenimiento.'Durante años, los aguadulceños han tenido que convivir con calles deterioradas. Hoy, esa historia empieza a cambiar. Estas obras traerán movilidad, empleo y un entorno más seguro', expresó el presidente José Raúl Mulino durante el acto oficial.El ministro José Luis Andrade mencionó que este proyecto beneficiará a sectores como Malambo, Holanda, Isabel Herrera, San Roque, Penonomé, Barriadas Trinidad, El Martillo, El Playón, La Guajira, Don Bosco, La Providencia y Los Marineros, entre otros.