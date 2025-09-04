Refuerzan seguridad en áreas turísticas con nuevos vehículos

Mediante convenio de cooperación suscrito entre la Autoridad de Turismo y el Ministerio de Seguridad Pública, el Servicio Especial de Policía Ambiental, Rural y Turística (SEPART), de la Policía Nacional recibió 19 vehículos, para fortalecer la seguridad en las áreas de interés del país, concurridas por nacionales y turistas, informaron de la PN.

El subdirector general de la Policía Nacional, Jorge Domínguez, dijo que “esta flota vehicular de 9 vehículos tipo sedán del año 2025, 9 vehículos tipo pick-up y 1 vehículo tipo busito, serán asignados a nivel nacional, dando cobertura a los lugares turísticos”.

Esta dotación se realizó en una ceremonia en la sede de Ancón, y forma parte de los esfuerzos enfocados en ofrecer un servicio de calidad a los turistas mediante la capacitación y herramientas tecnológicas, posesionando a Panamá como un destino seguro preferido de viaje.