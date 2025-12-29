Rescatan a seis tripulantes de una embarcación cerca de Isla Flamenco

Seis personas que navegaban en una embarcación que presentó desperfectos mecánicos cerca de Isla Flamenco, fueron rescatadas tras recibirse la alerta SAR, por las unidades de la Unidad Táctica de Operaciones Antidrogas (UTOA), de la Policía Nacional (PN).

De acuerdo con el reporte de la policía, “los tripulantes fueron ubicados y trasladados de forma segura hasta la rampa de Diablo, en el corregimiento de Balboa”.

Las autoridades recomiendan revisar las embarcaciones y antes de zarpar llevar los equipos de comunicación.