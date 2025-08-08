Nacionales

Suspenderán atención en el laboratorio de la Policlínica Presidente Remón hasta el lunes

Suspenderán atención en el laboratorio de la Policlínica Presidente Remón hasta el lunes
ML | Policlínica Presidente Remón, de calle 17.
Redacción Web
08 de agosto de 2025

En el laboratorio clínico de la Policlínica Presidente Remón, de calle 17, se suspenderá temporalmente la atención desde este viernes a las 3:00 p.m., hasta las 6:00 a.m., del lunes, 11 de agosto, informaron autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS).

Indicaron que la medida obedece a trabajos de limpieza de ductos del sistema de aire acondicionado, para optimizar el servicio que se presta a los pacientes.

“Los trabajos tienen como propósito ofrecer las condiciones correctas para la instalación de nuevas manejadoras que permitan mantener el ambiente adecuado para el buen funcionamiento del laboratorio y la seguridad de las muestras”, agregaron.

Tags:
suspensión
|
Laboratorio
|
Policlínica Presidente Remón
|
Policlínia
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR