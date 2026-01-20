Único consorcio en licitación para recoger basura en San Miguelito no cumple con requisitos

Este martes 20 de enero la Alcaldía de San Miguelito informó que el Consorcio Nacional para San Miguelito, no cumple con los requisitos mínimos obligatorios exigidos en el pliego de cargos para participar de la licitación de la recolección de la basura en el distrito.

En consecuencia, “no pasó la etapa de evaluación bajo los criterios y la metodología de ponderación establecidos en el proceso”.

“Este resultado responde a una evaluación técnica rigurosa y transparente, orientada a garantizar que cualquier contratación cumpla con los estándares que el distrito requiere, siempre en protección del interés público y del bienestar de los vecinos”, reiteraron de la Alcaldía de San Miguelito.