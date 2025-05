EDITORIAL : Construir para avanzar

La huelga actual no produce ganancia para ningún sector. Los que están en claro desafío, no han entendido que la democracia tiene claras reglas que cuando se desconocen y se propone la confrontación, no hay beneficios para ningún sector.

Hay grupos de presión que se acostumbraron, en los últimos 25 años a tratar de imponer, a la fuerza, sus puntos de vista, sin importarles las consecuencias.

El país quiere trabajar, avanzar, progresar, crear fuentes de empleo y que los gobiernos resuelvan sus demandas más urgentes de mejor calidad de vida, empleos bien remunerados, justicia efectiva y sin manipulaciones, así como servicios públicos de calidad.

Paralizar el país no lo resuelve. Ya tenemos secuelas del caos que se vivió en el 2023, repetir ese escenario sería imperdonable, para todos los panameños.