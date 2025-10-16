Israel vuelve a respirar: a dos años del 7 de octubre e inicio de esperanza

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Mattanya Cohen nació en 1965 y creció en el barrio Bet HaKerem en Jerusalén. De 1983 a 1987, sirvió en las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), donde alcanzó el rango de capitán. Es diplomático de carrera con más de 30 años de experiencia que ha llevado a ocupar el cargo de embajador de Israel en Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice. Asimismo, se desempeñó como director adjunto de la división de América Latina en la Cancillería Israelí. Fue nombrado en enero de este año como embajador en Panamá y desde el pasado 7 de agosto, inició oficialmente su misión en el país.